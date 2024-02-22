2023’de Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları Ermenistan’dan ne kadar konut aldı?

2023 yılında Türkiye vatandaşları, tamamı Yerevan’da olmak üzere, Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki çok apartmanlı konutlardan 3 daire satın aldı. Bunu, Sputnik Armenia’nın yazılı talebi üzerine Ermenistan Kadastro Komitesi bildirdi.

Kadastro Komitesi ayrıca Azerbaycan vatandaşlarının 2023 yılında Ermenistan’da gayrimenkul satın almadıklarını, 2022 yılında ise biri Yerevan’da, diğeri Lori İdari Bölgesi’nde (1 müstakil konut) olmak üzere 2 gayrimenkul satın aldıklarını bildirdi.

“Ermenistan Cumhuriyeti’nde Türkiye vatandaşları, Yerevan şehrinde çok konutlu bir binanın 2 dairesini ve Ararat İdari Bölgesinde 1 arsayı 2023 yılında sattı. Aynı dönemde çok apartmanlı bir konut binasının 1 dairesi de bir Azerbaycan vatandaşı tarafından satıldı.” denildi.

Hatırlanacağı üzere 2022 yılında Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları Ermenistan’da hiçbir gayrimenkul satmadı.

Türkiye vatandaşları Ermenistan’da ilk kez 2005 yılında, Azerbaycan vatandaşları ise 2012 yılında gayrimenkul satın almıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/22/2023-Türkiye-Azerbaycan-vatandaşları-Ermenistan-konut/268766