L’ Humanité: Paris’te Paşinyan, Misak Manuşyan’ın yeniden defin törenine katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız direniş hareketi kahramanı Misak Manuşyan’ın 21 Şubat’ta Paris’te yeniden defin törenine katılacak.

Fransız dergisi L’Humanité’nın bildirdiğine göre tören, Manuşyan’ın vurulmasından 80 yıl sonra, 21 Şubat’ta yapılacak.

Kaynağa göre Manuşyan’ın direniş katılımcılarından biri olan eşi Meline Manuşyan da panteona defnedilecek.

Ermeni şair, Fransız direniş hareketinin savaşçısı, anti-faşist ve Fransa’nın ulusal kahramanı Misak Manuşyan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı sabotaj düzenleyen, aralarında pek çok Yahudinin de bulunduğu bir grup Avrupalı ​​göçmenin lideriydi. Manuşyan’ın grubunun Fransız direniş hareketi sırasında en aktif grup olduğu yönünde bir görüş var. Manuşyan ve birçok arkadaşı Kasım 1943’te tutuklandı ve 21 Şubat 1944’te Naziler tarafından idam edildi. Fransız Direnişinin bir kahramanı olarak tanındı.

Misak Manuşyan 1 Eylül 1906’da Adıyaman’ın bir köyünde doğdu. Dört kardeşin en küçüğüydü. Babası Kevork ve iki kardeşi, Ermeni Soykırımı’nda katledildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/21/L-Humanité-Paris-Paşinyan-Misak-Manuşyan/268596