Bulgaristan’da sona eren Avrupa Halter Şampiyonası’nda Ermenistan 10 madalyayla birinci oldu. Bulgaristan 7 madalyayla ikinci sırada yer alıyor. İtalya ise 4 madalyayla üçüncü basamakta tamamladı.
Avrupa Şampiyonası’na 17 halterciyle katılan Ermenistan takımı, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Alexandra Grigoryan (55 kg), Gor Sahakyan (67 kg) ve Hakob Mkrtchyan (96 kg) Avrupa şampiyonu oldu.
Davit Hovhannisyan (96 kg), Samvel Gasparyan ve Simon Martirosyan gümüş madalya kazandı.
Rafik Harutyunyan (81 kg), Garik Karapetyan ve Hripsime Khurshudyan bronz madalya kazandı.
Toplamda Ermenistan 26 madalya kazandı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/21/Ermenistan-Halter-Takımı-Avrupa-Şampiyonu-oldu/268639
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