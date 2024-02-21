Ermeni halterciler Varazdat Lalayan Avrupa Şampiyonu oldu, Simon Martirosyan 2.sırada yer aldı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi.

Yarışmanın son 9’uncu gününde süper ağır sıklette halterciler mücadeleye girdi.

7 kez dünya ve Avrupa halter şampiyonu olan ve iki kez Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan Lasha Talakhadze yarışmadan çekildi.

Ermenistan milli Takımınından halterci Varazdat Lalayan, koparmada 205, silkmede 250, toplamda ise 455 kiloluk dereceleriyle Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kategoride yarışan takım arkadaşı Simon Martirosyan, koparmada 190 kiloluk performansı ile bronz madalya kazandı. Martirosyan silkmede 247 kiloluk kaldırışıyla ikinci sırada yer aldı ve toplamda 437 kilo ile gümüş madalya kazandı

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/21/Ermeni-halterci-Varazdat-Lalayan-Avrupa-Şampiyonu-Simon-Martirosyan/268608