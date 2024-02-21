DEVA Partisi Kırklareli adayı Haleva, ´´Belediye bütçesi halkın parasıdır´

3 kuşaktır Kırklarelili olan Rıfat Rafael Haleva 31 Mart Yerel seçimlerinde DEVA Partisinden Kırklareli Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal hayatında siyasete ilgisi olmadığı için uzak durup, en sonunda sorumluluk alma vakti geldiğine karar verince Kırklareli Belediye Başkanı Adayı olduğunu dile getiren Haleva, ‘‘Kırklareli’nin sokaklarında sosyal hayat sürekli devam ediyor. Yeşil bir şehre ihtiyaç var. Yapabileceklerimi hayata geçirmek için aday oldum.

Başkan adayı Rıfat Rafael Haleva, ‘‘1980 İstanbul doğumluyum. Ailem buralı, kökenim buralı. Yani burada 500 senedir yaşayan bir ailenin son üyesiyim aslında. 3 jenerasyondur akaryakıt işindeyiz. Büyükbabam ve babamdan sonra en son bu görev bana geçti. Burada esnaf arasında tanınan, bilinen bir aileyiz. Daha çok ticari firmalarla çalışıyoruz. Kırklareli İlkokulu, Kadıköy Anadolu Lisesi ve Bilkent İşletme mezunuyum. İstanbul’da birkaç ithalat firmasında çalıştım. Sonra babamın rahatsızlığı nedeniyle 2009’da temelli Kırklareli’ne geldim. Burada kaldım. Ben sadece bir ideolojiye tutunan biri değildim ama siyasetin hep böyle yapıldığını görüyordum. Ta ki DEVA Partisi ile tanışana kadar. DEVA Partisi’nin klişelerden uzaklaşmış, kendini arındırmış yeni bir siyaset soluğu diyelim. Sağa solu olmayan. Şucu bucu diye kendi bir yere koymayan bir parti. Siyasete girme cesaretini buldum. Yani bu fikre destek vermem gerekiyor ki, o tohumu bir yerden büyüsün filizlensin istedim. O şekilde başvurumu yaptım. 3 senedir partinin içerisindeyim. Kırklareli’nde kurucu üyeyim. Genel seçimlerde zaten ittifak görüşmeleriyle ilerleyen bir süreç oldu. O yüzden Kırklareli’nden aday çıkarmamıştık ancak daha sonraki aşamalarda herkes her partinin kendi girmesinin daha faydalı olduğu kararına varıldı. Ben de partim için fayda olacağını düşündüğümden yeni bir soluk getirebileceğime inandığımdan adaylık kararı aldım. Çok pozitif bir enerji ile karşılandım, siyasete girme kararımı açıklayınca. Çok olumlu karşılandığı görünce, iyi ki bu kararı vermişin dedim. Projelerden önce ben bir işe girdiğim zaman baktığımda ilk konu mali tablodur. Çünkü bütçe yoksa hani girdiğiniz işte de ekstra sıkıntılar oluyor o yüzden mali tablo nasıl düzeltilebilir buna bakıyorum. Çünkü özellikle son dönem çok bir şey yapılamadı, yapılamamasının en büyük sebebi ise bütçedeki yetersizlikti. Belediye bütçesi halkın parasıdır ve bu yüzden halkın parasını doğru kullanarak halka ve şehre ihtiyacı olan doğru çalışmaları sunmayı hedefliyorum’’ ifadelerini kullandı.

https://www.salom.com.tr/haber/130897/deva-partisi-kirklareli-adayi-haleva-belediye-butcesi-halkin-parasidir