Alın size İslam düşmanı Yeşilçam! Filmlerin parası Ermeni Genelev baronlarından geliyormuş!

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Yeşilçam adlı ucube ve islam, Osmanlı, Türk, Arap düşmanı film cemiyetinin nasıl bi bataklık olduğu Oda Tv’nin belgeselinde ifşa oldu. Ermeni ve Genelev işletmecisi Manukyan ailesinin Yeşilçam adlı vatan haini cemiyeti nasıl fonladığı ortaya çıktı.

Sanat yorumcusu Mehmet önder ‘Yeşilçam sinemasının sermayesinin büyük oranda genelevlerden geldiğini kimse bilmiyor, bu sinemanın gayrimüslimler tarafından kurulduğunu ve yönetildiğini de. Benim “Türk sineması” demeyi reddettiğim bu sinemanın neden milli ve manevi değerlere savaş açtığını umarım herkes anlar.’ diyerek oda tv’nin belgeselinden ilgili bölümü paylaştı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/alin-size-islam-dusmani-yesilcam-filmlerin-parasi-ermeni-genelev-baronlarindan-geliyormus-1831582.html