Adıyamanlı Ermeni Misak Manukyan, Paris’te devlet töreniyle Panthéon’a defnedildi

Adıyamanlı Misak Manukyan, devlet töreniyle Panthéon’a defnedilen ilk komünist ve ilk yabancı ‘direniş savaşçısı’ oldu.

1915 olayları sırasında Anadolu’dan Fransa’ya kaçan ve bu ülkede Nazi işgali sırasında direniş örgütünün önemli isimlerinden biri haline gelen Ermeni kökenli Misak Manukyan, eşi Mélinée Manukyan ile başkent Paris’te ulusal kahramanların anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedildi.

Adıyamanlı Misak Manukyan, devlet töreniyle Panthéon’a defnedilen ilk komünist ve ilk yabancı ‘direniş savaşçısı’ oldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da hazır bulunduğu törende konuşan Macron, Ermeni şaire ve diğer yabancı savaşçılara Fransız ulusuna yaptıklarından ötürü teşekkür etti.

Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransa’da ülke tarihinde önemli rol oynayan kişiler cumhurbaşkanı kararnamesiyle anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Macron, geçen yıl haziran ayında aldığı kararla Manukyan’ın buraya defnedilmesine karar vermişti.

Manukyan çiftinin naaşlarının bulunduğu tabutlar, Pantheon’un 13 numaralı mahzeninde kalacak.

Misak Manukyan

Adıyaman doğumlu Misak Manukyan, 1925 yılında göçmen olarak geldiği Fransa’da, 2. Dünya Savaşı’nda Komünist Parti’nin direniş örgütüne katılmıştı.

Manukyan, Fransa’da şair kimliğiyle de tanınıyor.

Nazi işgali sırasında yabancı direnişçilerin liderliğini yapan Manukyan, Alman güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği biliniyor.

Naziler kurşuna dizdi

Manukyan, 21 Şubat 1944 tarihinde Naziler tarafından yakalanan direniş örgütünün 23 yabancı üyesiyle birlikte kurşuna dizilerek öldürülmüştü.

Manukyan, anıt mezara defnedilen ilk yabancı ve Komünist direnişçi oldu.

Pantheon’da, Marie Curie, Pierre Curie, Victor Hugo, Alexandre Dumas gibi Fransa tarihinde iz bırakmış ünlü şahsiyetlerin anıt mezarları bulunuyor.

Adıyaman’dan Paris’e; Manukyan’ın hayat hikayesi

1915 olayları sırasında 1906 doğumlu Misak, ağabeyi Garabed’in dışında ailenin diğer fertleri hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre ailesinin tanıdığı Kürt ailenin himayesinde yaşadıktan sonra savaşın bitmesinin ardından kardeşiyle birlikte Fransız yönetimindeki Suriye’de bir yetimhaneye gönderildi.

Fransa’ya gitmek için daha sonra buradan ayrılan Manukyan önce Marsilya’ya ardından da Paris’e yerleşti.

Citroen fabrikasında çalışmaya başlayan Manukyan, bununla birlikte edebiyatla ilgili bir dergide sol kanatın düşünceleriyle ve Fransa’da Ermeni kültürünün korunmasıyla ilgili çalışmalar yaptı.

Paşinyan Paris’te

Bu arada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tören nedeniyle Paris’e geldi. Macron’un, Paşinyan’ı kabulünün ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya platformu X üzerinden Paşinyan ile birlikte fotoğraf ve Ermenice bir ileti paylaştı.

Macron mesajında, “Fransa’nın Misak ve Mélinée Manukyan’ı onurlandırdığı, Fransız ulusu yararına yaptıkları katkılar, direniş ruhu ve özgürlük mücadelesi için Ermenilere minnettar olduğu bugünde, sizin varlığınız bizim için önemlidir. Fransa’nın size olan desteğini bir kez daha teyit ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

https://tr.euronews.com/2024/02/21/adiyamanli-ermeni-misak-manukyan-pariste-devlet-toreniyle-pantheona-defnedildi