Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan’ın naaşı Pantheon’a defnediliyor

Fransa’da Nazilere karşı direnişin sembollerinden Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan’ın öldürüldüğü yerde tören düzenleniyor. Manuşyan’ın naaşı daha sonra Pantheon’a defnedilecek.

DUVAR- Ermeni devrimci Misak Manuşyan ve arkadaşlarının seksen yıl önce Naziler tarafından öldürüldüğü Paris yakınlarındaki Mont-Valérien’de tören düzenlendi. Törene kalabalık bir grubun yanı sıra, çok sayıda hükümet üyesi, siyasi lider ve direniş savaşçılarının aileleri katıldı.

Tören için Ermenistan Başbakanı Paşinyanın da Fransa’ya gittiği belirtildi.

Misak Manuşyan (Fotoğraf: Rober Koptaş)

Misak Manuşyan 1906 yıllında Adıyaman’da doğdu. Ermeni Soykırımı sırasında ağabeyi Garabed’in dışında ailenin diğer fertleri hayatını kaybetti. Bir süre Kürt bir ailenin himayesinde yaşayan Manuşyan, savaşın bitmesinin ardından kardeşiyle birlikte Fransız yönetimindeki Suriye’de bir yetimhaneye gönderildi.

1925’te vatansız bir mülteci olarak Fransa’ya gitti ve 1943’te 2. Dünya Savaşı sırasında faşist Almanya’nın işgaline karşı komünist Direniş hareketine katıldı. İşgalci Nazi güçlerine karşı saldırılar gerçekleştiren bir gruba liderlik etti.

Naziler, 1944’te, Manuşyan’ın yanısıra çok sayıda Yahudi’nin de bulunduğu 23 kişilik bir grubu, Paris yakınlarındaki Mont-Valérien’de idam ettiler.

Manuşyan, Panthéon’da yer alacak hem ilk yabancı hem de komünist devrimci olacak.

https://www.gazeteduvar.com.tr/adiyamanli-ermeni-devrimci-misak-manusyanin-naasi-pantheona-defnediliyor-haber-1671205