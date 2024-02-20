Güney Afrikalı Hristiyanlardan İsrail için dua

Yüzlerce Güney Afrikalı Hristiyan´ın hem Güney Afrika hem de İsrail için dua etmek üzere önümüzdeki pazar ülke çapında önemli bölgelerde toplanması bekleniyor.

Güney Afrikalı Hristiyanlar, İsrail ile dayanışma içinde olmak ve kendilerini Güney Afrika’nın İsrail’e yönelik soykırım suçlamasından ayırmak istediklerini açıkladılar.

ChristianView Network Direktörü Philip Rosenthal, “Hristiyan cemaatinin çoğu, hükümetimizin İsrail’e yönelttiği iddialardan derinden üzüntü duyuyor” dedi

25 Şubat öğleden sonra başlayacak etkinlikler ülke genelinde yapılacak. Her oturumda İsrail için dua okunacak ve Uluslararası Adalet Divanı davasına karşı bir bildiri yayınlanacak.

Etkinliklerin Pretoria, Johannesburg, Cape Town, Durban, Bloemfontein, Port Elizabeth ve Potchefstroom’da yapılması planlanıyor.

Geçen ay, Güney Afrika’daki Hristiyan liderler, İsrail’in soykırım suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması kararına karşı hükümete açık bir mektup göndermişti. Liderler, mektupta hükümetlerini Hamas’ın taktiklerini desteklemekle suçlamıştı.

https://www.salom.com.tr/haber/130857/guney-afrikali-hristiyanlardan-israil-icin-dua