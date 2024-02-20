Ermenistan’ın Belçika Büyükelçisi: Azerbaycan’dan Dağlık Karabağ’daki Ermeni mezarlıklarını tahrip ediyor

Ermenistan’ın Belçika Büyükelçisi ve Avrupa Birliği’ndeki Ermeni Misyonunun Başkanı Tigran Balayan, “Brussels Signal”e verdiği demeçte, “Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki etnik Ermenilerin mezarlarına saygısızlık ediyor ve bölgedeki eski Ermeni nüfusuna ait dini anıtları yok etmeye başladı.” dile getirdi.

Ermeni tarafında, Azerbaycanlıların Ermeni köylerindeki mezarlıkları ve kiliseleri nasıl yok ettiğine dair çok sayıda video ve fotoğraf delilinin bulunduğunu belirten Balayan, vandalizm sonucu doğduğu köyün kilisesinin de yıkıldığını bildirdi.Azerbaycan ayrıca büyük binalardan Ermeni sembollerini de kaldırdı.

“Dağlık Karabağ’daki tüm Ermeni kiliselerindeki haçların tamamı işgalci askerler tarafından kaldırıldı” dedi.

Belçika medyası, Balayan’ın iddialarının Azerbaycanlı yetkililerin son haftalarda yaptığı açıklamalarla tamamen çeliştiğini kaydederek, sınır çatışmalarında 4 Ermeni askerinin ölmesiyle iki Kafkas ülkesi arasındaki gerilimin yeniden alevlendiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler temsilcisi Elçin Amirbayov de “Brussels Signal”e verdiği röportajda ‘ülkesinin tartışmalı bölgelerdeki etnik Ermenilerin haklarını korumaya kararlı olduğunu’ belirtti. ‘Azerbaycan’ın bölgeden ayrılan etnik Ermenilerin geri dönüşünü takdirle karşılayacağını ve onları ülkedeki diğer etnik azınlıkların temsilcileri gibi Azerbaycan vatandaşları olarak tanımlayacağını’ ileri sürdü.

Balayan’a göre Azerbaycan aslında etnik Ermenilerin Dağlık Karabağ’a dönüşünü engellemek için çalıştı ve Ermeni halkına yönelik etnik temizlik politikası yürüttü. Ermenistan’ın Belçika Büyükelçisi, “Bazı kişilerin geri dönme girişimleri oldu, ancak bunlar Azerbaycan tarafından reddedildi” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/20/Ermenistan-Belçika-Büyükelçisi-Azerbaycan-Dağlık-Karabağ-Ermeni-mezarlıkları/268488