Ermeni halterci Hripsime Khurshudyan’dan bronz madalya

Ermenistan Kadın Takımının üyeleri Avrupa Halter Şampiyonası’ndaki performanslarını tamamladı.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen şampiyonanın sekizinci gün akşam seansında Ermeni sporculardan Hripsime Khurshudyan ve Tatev Hakobyan, 87 kiloda podyuma çıktı.
Khurshudyan, koparmada 105 kilo kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Silkmede 122 kg kaldırdı. Toplamda üçüncülüğü ise 227 kiloyla Hripsime Khurshudyan elde etti.
Aynı kategoride yarışan takım arkadaşı Tatev Hakobyan, koparmada 103, silkmede 124, toplamda ise 227 kilolok dereceleriyle 4. sırada yer aldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/20/Ermeni-halterci-Hripsime-Khurshudyan-bronz-madalya/268490
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