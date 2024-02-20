Cenevre’de Dağlık Karabağ’daki Ermeni mültecileri için yardım konseri

17 Şubat’ta Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçiliği himayesinde Cenevre Müzik Konservatuarı’nda Dağlık Karabağ’daki Ermeni mültecilere destek amacıyla bir yardım konseri düzenlendi.

Konserde ünlü piyanist Marianna Shirinyan, ünlü Ermeni ve Avrupalı ​​bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Konser, Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın yanı sıra Doğu Avrupa’daki ülkelerdeki savunmasız çocuklara ve gençlere yardım eden Danimarkalı uluslararası sivil toplum kuruluşu Mission10forty tarafından düzenlendi.

Konserin açılış konuşmasını yapan Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi Andranik Hovhannisyan, Dağlık Karabağ Ermenilerinin tehciri ve insani ihtiyaçların ayrıntılarını aktardı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/20/Cenevre-Dağlık-Karabağ-Ermeni-mülteci/268565