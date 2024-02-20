Adıyamanlı Ermeni Manukyan Paris’te devlet töreniyle Pantheon’a defnedilecek

Cumhurbaşkanı Macron’un yarınki devlet törenine aşırı sağcı parti lideri Marine Le Pen’in gelmesini arzu etmeyen açıklamalarına yönelik tartışma sürüyor.

1915 olayları sırasında Anadolu’dan Fransa’ya kaçan ve bu ülkede Nazi işgali sırasında direniş örgütünün önemli isimlerinden biri haline gelen Ermeni kökenli Misak Manukyan yarın Paris’te ünlülerin anıt mezarlarının bulunduğu Pantheon’a defnedilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl haziran ayında aldığı kararla Manukyan’ın Pantheon’a defnedilmesine karar vermişti.

Macron, ünlü direnişçinin anıt mezara defnedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada cesaretiyle övdüğü Manukyan’ın Fransa’nın “evrensel değerlerini temsil ettiğini” bildirmişti.

Aşırı sağcı Le Pen törene gelecek mi?

Bu arada Macron’un yarınki devlet törenine aşırı sağcı parti lideri Marine Le Pen’in gelmesini arzu etmeyen açıklamalarına yönelik tartışma sürüyor.

Macron pazar günü bir gazeteye yaptığı açıklamada, “Manukyan’ın mücadelesinin doğası göz önüne alındığında, aşırı sağ güçlerin törende bulunmama yönünde ilham alacağını” öne sürmüştü.

Bu açıklamaya rağmen aşırı sağcı parti yönetimi, Le Pen’in yarınki törene katılacağını duyurdu.

Le Monde gazetesi, Le Pen’in törene katılmasını, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) merkez sağ seçmene yakınlaşma çabalarından biri olarak olarak yorumladı.

MunukyanMichel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Adıyaman doğumlu Misak Manukyan, 1925 yılında göçmen olarak geldiği Fransa’da, 2. Dünya Savaşı’nda Komünist Parti’nin direniş örgütüne katılmıştı. Manukyan, Fransa’da şair kimliğiyle de tanınıyor.

https://tr.euronews.com/2024/02/20/adiyamanli-ermeni-munukyan-pariste-devlet-toreniyle-pantheona-defnedilecek