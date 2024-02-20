2023’te Binlerce Hristiyan Hayatını Kaybetti

Nijerya’da son yıllarda artan saldırılar, adam kaçırma ve cinayet vakaları nedeniyle en az 8 bin Hristiyan hayatını kaybetti.

Uluslararası Sivil Özgürlükler ve Hukukun Üstünlüğü Topluluğu (Intersociety) tarafından açıklanan verilere göre, 2023’te en az 8.222 Hristiyan hayatını kaybetti. Intersociety, Fulani çobanları, Boko Haram ve diğer radikal örgütlerin varlığı nedeniyle can kaybının arttığını bildirdi. Benue, Plateau ve Kaduna gibi eyaletlerde binlerce Hristiyan’ın kaçırıldığı ve yüzlerce kilisenin yıkıldığı açıklandı. Fulani militanlarının güney ve orta kuşaktaki tarım arazilerini ve ormanları işgal ettiği belirtildi.

Intersociety, en çok ölümün Benue eyaletinde yaşandığını açıkladı. Benue eyaletinde 1450 Hristiyan hayatını kaybederken, Plateau eyaletinde 1.400 Hristiyan katledildi. Kaduna ve Nijer eyaletlerinde ise sırasıyla 822 ve 730 Hristiyan öldürüldü. 2023’te 500 kiliseye saldırı düzenlendi. 2009’dan bu yana toplam 18.500 kilise hedef alındı. Ayrıca 70 din adamının kaçırıldığı ve en az 25’inin öldürüldüğü açıklandı. Saldırılar nedeniyle çok sayıda Hristiyan yerinden edildi.

Veriler Nijerya’da endişe verici düzeyde şiddetin yaşandığını gösteriyor. Open Doors’un 2024 Dünya İzleme Listesi raporu, 2023 yılında en az 4.998 Hristiyan’ın inançları nedeniyle öldürüldüğünü bildirdi. Open Doors, 4 bin’den fazlasının Nijerya’da katledildiğini açıkladı. Open Doors, ‘‘Fulani militanları, Boko Haram ve ISWAP gibi radikal grupların saldırıları Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’nin döneminde arttı. Nijerya, kiliseye yönelik saldırıların merkez üssü haline geldi. Hükümetin Hristiyanları koruma ve failleri cezalandırmadaki başarısızlığı, militanları cesaretlendirdi’’ açıklamasında bulundu.

Fulani çobanları Noel döneminde yaklaşık 200 Hristiyan’ı katletti ve 300 kişiyi yaraladı. Intersociety uluslararası cemaati derhal harekete geçmeye çağırdı. Rapor, Ocak 2024’te Nijerya genelinde en az 200 Hristiyan’ın öldürüldüğünü gösterdi. Ülkede Hristiyanlara karşı soykırım yaşandığı vurgulandı.

İnsan hakları savunucuları, hükümeti Hristiyan vatandaşları koruyamamakla suçladı.

(Kaynak: Christian Today)

https://haber.sat7turk.com/2023te-binlerce-hristiyan-hayatini-kaybetti/