UNICEF Artsakhlı çocukların eğitimi için 1 milyon dolar destek sağlayacak

UNICEF, Ermenistan’daki mülteci çocuklar için 1 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu.

12 aylık hibe, zorla yerinden edilen çocuklar ve onlara ev sahipliği yapan topluluk için erken çocukluk eğitimini genişletmek amacıyla Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’na verilecek.

30 bin çocuk Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilerek Ermenistan’a yerleşti. Yaklaşık 3 bin çocuk engelli ve 9 bini altı yaşın altında.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/19/UNICEF-Artsakh-Dağlık-Karabağ/268447