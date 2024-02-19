PATRİK HAZRETLERİ SURP EÇMİADZİN’E GİTTİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 19 Şubat 2024 Pazartesi akşamı Surp Eçmiadzin’e gitti. Saat 16.00 da Patrik Hazretleri Patrikliğimiz rahipleri, kahinleri ve ruhban adayları tarafından, Surp Asdvadzazin Patriklik Katedrali’ne yönlendirildi ve burada yolculuk duaları okundu. Patrik Hazretleri ayine katılanlara Yüksek Ruhani Konsey toplantılarına başkanlık etmek ve cemaatimizin selamlarını Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II Hazretleri’ne iletmek üzere Surp Eçmiadzin’e gittiğini söyledi. Patrik Hazretleri’nin gezisi bir hafta sürecek ve önümüzdeki salı günü Patriklik Makamı’na geri dönecek. Kendisine gezisinde Rahip Hovagim Seropyan eşlik ediyor.

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