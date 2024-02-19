Kanada’da Dini Ayrımcılık Raporu Kınandı

Kanada Alt Meclisi, Noel ve Paskalya bayramlarını ‘dini ayrımcılık örneği’ olarak nitelendiren hükümet raporunu kınadı.

Kanada İnsan Hakları Komisyonu (CHRC) tarafından yayınlanan raporda, Hristiyanlığa ait bazı günlerin resmi tatil olması ayrımcılık olarak nitelendirildi. Alt Meclis, ‘‘Yüzyıllardır Quebec ve Kanada mirasının bir parçası olan değerleri kutuplaştırmaya yönelik girişimler, tüm halkı birleşmeye davet ediyor’’ifadelerinde bulundu.

Konu hakkında görüşlerini paylaşan Başbakan Justin Trudeau, ‘‘Raporun tamamen saçma olduğunu düşünüyorum. Noel’in resmi tatil ilan edilmesi ırkçı bir uygulama olamaz. Ülkemiz çeşitli kültürleri barındırıyor. Sadece kendi inancımızı kutlamayan, aynı zamanda komşularımızın bayramlarını da kutlayan bir ülkeyiz’’ dedi.

(Kaynak: Persecution)

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