İşte Sarıyer’deki kilise saldırısı talimatını veren teröristin fotoğrafı! Aracı Türkiye’ye böyle girmiş

SABAH, İstanbul Sarıyer‘deki Santa Maria Kilisesi‘ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı aracı Türkiye‘ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntülerine ulaştı. 27 Kasım’da Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısından araçla yurda gelen Abdullo Buriev, sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı‘ndan Rusya‘ya firar etti.

Mustafa Sait ÖZKAN

ATAKAN IRMAK

İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak’ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev’in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı.

SABAH, İstanbul Sarıyer’deki “İtalyan Kilisesi” olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi’ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı aracı Türkiye’ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntülerine ulaştı.

Abdullo Buriev isimli şüphelinin eylemde kullanılan aracı yurt dışından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli sınır kapısından soktuğu ana ilişkin kamera kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.

Buriev’in sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı’ndan Rusya’ya çıkış yapmadan önce çekilen fotoğrafı da eklenen belgeler arasında yer aldı.

EYLEM TALİMATINI VEREN KHAMİRZAEV’İN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI



Şüphelilere eylem talimatını verdiği saptanan “Andrei Guzun” isimli pasaportuyla yakalanan ve Türkiye’de bulunan DEAŞ sorumlularından olan ve Türkiye’de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği” şeklinde istihbarat notu olan “Adam Abu-Darrar Al-Shishani” kod Adam Khamirzaev’in fotoğrafına ortaya çıktı.

Saldırganlardan Amirjon Kholikov’un cep telefonu şifresi emniyet tarafından kırıldı. Cep telefonunda Kholiqov’un saldırıda kullandığı Polonya plakalı aracın yanı sıra, DEAŞ’tan işlem görmüş Jovid Hikmatov isimli şahsa ait pasaport ve soruşturmada gözaltına alınan İbrahim S.’ye gönderilen bir banka dekontuna rastlandı.

YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLDU

Telefonda ayrıca maskeli şahısların fotoğraflarına da rastlanırken, whatsapp konuşmalarında “Cihad”a gideceğini beyan ettiğine ilişkin yazışmalar bulundu.

Kholikov’un karşısındaki yabancı numaralı bir kişiyle yaptığı yazışmada, “Sen salaksın ben sana Cihad’a gideceğimi söylüyorum senin diyecek bir şeyin veya düşüneceğin bir şeyin yok mu?” dediği belirlendi.

Şüphelinin galerisinde ayrıca ” Ey İslam’ın düşmanları intikam vakti geldi” ve “Ey Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah’ın düşmanları biz sizi hep öldüreceğiz ve hepinizi esir alacağız” şeklinde Rusça görsellere de rastlandı.

GÖZLERİM KAPALIYDI



Kilisenin Baş Pederi Anton Bulai’nin de ifadesi ortaya çıktı. Romanya uyruklu Bulai, ayini gözleri kapalı bir şekilde yönettiği sırada yüksek bir ses duyduğunu ancak bir şeyin yere düştüğünü düşünerek gözlerini açıp bakmadığını söyledi.

Ayine devam ettiğini söyleyen Bulai, “İkinci yüksek sesi duyunca gözlerimi açtım. Kilisenin giriş kapısına baktığımda, ellerinde tabanca bulunan iki şahıs kapı önünde rastgele sağa sola ateş ediyordu.

Şahıslarda maske ve üstlerinde baştan aşağıya siyah kıyafet vardı. İkisi de normal kilolarda ancak birisi diğerinden daha uzundu” dedi.

PAPAZ GİYİNME ODASINA SIĞINMIŞ



Saldırı devam ettiği esnada cemaat üyelerinden Kutlay B.’nin kendisini alarak papaz giyinme odasına kaçırdığını söyleyen Bulai,” Kutlay’a kapıyı cemaatten belki odaya giren olur diye kilitlememesi için uyardım.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin kiliseden çıkış anlarını görmedim. Silah sesleri durduktan sonra dışarı çıktım. Giriş kapısını kapatmaya çalıştım.

Girişi açıp kilise dışarısına saldırıyı gerçekleştiren şahıslara baktığımda kaçan kimse ve araç görmedim. Tekrar içeri girdiğimde vefat eden ismini Murat olarak bildiğim Tuncer Cihan’ı gördüm. Kendisi ara sıra cemaate katılırdı.

Bugüne kadar herhangi bir tehdit almadım ve herhangi bir düşmanım yoktur” diye konuştu.

CİHAN’IN ÜZERİNDE 750 LİRA VARDI



Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan’ın (52) üzerinden 750 lira- 4 adet madeni bozuk para ve 1 adet küçük falçata ucu çıktığı da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR’DA DEAŞ ANAOKULU



Gözaltına alınan Abdullah Mengibay ve Jıhan Alahmadi’nin Beylikdüzü Gürpınar’da bir eve yapılan baskında 20 küçük yaşta çocuk bulundu. İstihbarat birimleri bu adresin DEAŞ’ın küçük çocukların beyinlerinin yıkandığı anaokulu olarak kullanıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Küçük yaştaki çocuklar Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Çocuklar polis merkezinde 6 anneye teslim edildi ve bu isimler, sınır dışı edilme kararı verilen isimler arasında yer aldı.

https://www.sabah.com.tr/galeri/gundem/iste-sariyerdeki-kilise-saldirisi-talimatini-veren-teroristin-fotografi-araci-turkiyeye-boyle-girmis/17