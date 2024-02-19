İran’dan Zengezur açıklaması: Sınır değişikliğini kabul etmeyiz

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, “Zengezur koridoru” konusundaki İran’ın tutumunun değişip değişmediği sorusuna “İran İslam Cumhuriyeti’nin nihai tutumu, bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğünün saygı görmesi gerektiği şeklindedir”yanıtını verdi.

İran Büyükelçisi, “İran’ın nihai tutumu o ki hiçbir şekilde toprak ve sınır değişiklikleri kabul etmeyeceğiz. Herhangi bir toprak değişikliği, iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması temelinde gerçekleşmelidir ve bu bizim nihai tutumumuz olacaktır.” dedi.

İran’lı diplomatın ifadesine göre, İran için Ermenistan etrafında gergin bir durum görmek kabul edilemez. Sobhani “Tek yolun barışçıl ilişkiler ve dostça diyalog olduğuna inanıyoruz. Böylece bölgede barışı sağlayabiliriz” diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan, Nahcivan ve Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak, Ermenistan topraklarından geçecek ancak Ermenistan hükümetinin kontrol edemeyeceği bir koridor oluşturulması fikrini sık sık gündeme getiriyor.

Ermenistan ulaşım kanallarını açılması fikrini desteklemekle birlikte kendi topraklarından geçecek ancak kendi kontrolü altında olmayacak bir koridor fikrine karşı. İran bu da Ermenistan ile sınırının yok olacağını belirterek Zengezur fikrine karşı çıkıyor.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise Hürriyet gazetesine verdiği söyleşide Zengezur Koridoru ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Bu güzergâhın Ermenistan tarafından geçmesi ile ilgili çalışmaları biliyorsunuz. 43 kilometrelik bir güzergâhtır bu. Eğer Ermenistan tarafında bir sıkıntı olursa; koridorun İran’dan geçme ihtimali ile ilgili olarak Azerbaycan’ın İran’la da temasları var. Dolayısıyla iki alternatif var. Ve bu iki alternatif de şu anda masada.Şu anda Azerbaycan tarafı inşaatları sürdürüyor. Nahçıvan ve bizim taraftaki ihale yapılmıştı. 106 kilometrelik bir yolun rehabilite edilmesi ya da yeniden yapılması söz konusu. Dediğim gibi iki alternatif de masada duruyor.”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29841/iran-dan-zengezur-aciklamasi-sinir-degisikligini-kabul-etmeyiz