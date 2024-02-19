İran saldırısı ile Sarıyer kilise saldırısı aynı hücreden! SABAH, çok önemli istihbarat raporuna ulaştı

İstanbul Sarıyer‘deki “İtalyan Kilisesi” olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi‘ne yönelik saldırısının tüm failleri yakalanırken SABAH, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ’ın Horasan hücresiyle ilgili çok önemli rapora ulaştı. Saldırıyı planlayan örgütün Horasan kolunun Amerika Birleşik Devletleri‘nin Afganistan‘dan çıkmasının ardından oluştuğu, adeta İsrailkarşıtı ülkelerde eylemler için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Halit TURAN

28 Ocak’ta Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırının faillerinin DEAŞ’ın sözde Horasan vilayetine bağlı terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu belirlendi.



Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürerken, SABAH DEAŞ’ın Horasan Vilayetiyle ilgili hazırlanan çok önemli rapora ulaştı.

29 Şubat 2020’de ABD ve Taliban arasında imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilme sürecine başlamasıyla birlikte, Taliban Afganistan Kabil’i 15 Ağustos 2021’de kontrolü altına aldı.

Suriye, Irak ve Afrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren DEAŞ terör örgütünün Afganistan bölgesinde ise sözde Horasan Vilayeti “Islamıc State Khorasan Province” (ISKP) adı altında otorite boşluğuyla beraber, bölgede etkinliğini artırdı.

Horasan bölgesi, İran’ın doğusu ile Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan’ın kesişim noktalarını kapsamasına rağmen, örgüt bölgedeki ana varlığını Afganistan’ın doğusuna taşıdı.

Taliban’ın da cezaevlerinin kapılarını açmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler verilerine göre örgütün toplam mensup sayısı yaklaşık 6 bine yükseldi.

Örgütün bölgedeki sözde liderliğini yapan Tacik kökenli Afganistan vatandaşı Şahab El Muhacir kod adlı Sanaullah Ghaffari’nin 6 Haziran 2023’de Afganistan’ın güneyindeki Kunar Eyaleti’nde düzenlenen bir operasyonda öldürüldü.

Birleşmiş Milletler’in DEAŞ terör örgütü ile ilgili yayınladığı 17. Rapor’da ise Salahudin kod adlı Maulawi Rajab isimli teröristin Sanaullah Ghaffari’nin ölümünden sonra sözde Horasan Vilayeti Dış Operasyonlar Sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği aktarıldı.

HÜCRE TİPİ YAPILANMA “VUR-KAÇ TAKTİĞİ”



Örgütün bölgede toprak hakimiyeti sağlamak yerine hücre tipi yapılanmalarla vur-kaç taktiği ile eylem arayışlarını sürdürdüğü, “Voice Of Khorasan” ve “Sawt Khorasan” isimli dergilerle bölgedeki faaliyetler anlatılarak propaganda faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

Güncel olarak bölgedeki faaliyetleriyle ve gerçekleştirdikleri eylemlerle adından söz ettiren yapılanmaya katılımın ise Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan kökenli olmak üzere Orta Asya ülkesi vatandaşları bünyesine aldığı belirlendi.

Genel olarak Taliban güçlerini, yabancı misyon temsilciliklerini ve Şii nüfusu hedef alan örgüt, bölgede birçok kanlı eylem gerçekleştirdi.

15 Ağustos 2021’den günümüze kadar Horasan vilayeti tarafından 40’dan fazla silahlı, bombalı ve suikast tipi saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda yaklaşık 600 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi ise yaralandı.

İRAN SALDIRISI İLE TÜRKİYE’DEKİ SALDIRISI AYNI HÜCREDEN



Bu saldırılar arasında en dikkat çekenleri ise 05 Eylül 2022’de 2 Rus misyon çalışanının da aralarında olduğu yaklaşık 25 kişinin hayatını kaybettiği Kabil’deki Rusya Büyükelçiliğine yapılan saldırı ve İran‘da Şah Çerağ Türbesi’ne yönelik 26 Ekime 2022 ve 13 Ağustos.2023’de gerçekleştirilen saldırılar oldu.

Ayrıca örgüt 03 Ocak 2024’de İran Kirman’da Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü kapsamında düzenlenen anma etkinliklerine yönelik gerçekleştirilen 89 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.

İSVEÇ’TE KURAN-I KERİM YAKILDI, TÜRKİYE’DE EYLEM PLANLADILAR



İsveç’te ise Rasmus Paludan’ın Kuran-ı Kerim’i yakmasının ardından DEAŞ terör örgütü sözde Horasan Vilayeti’nin İstanbul‘da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem arayışına girişti.

Bunun üzerine Emniyet güçleri tarafından farklı tarihlerde birçok Horasan vilayetine bağlı terörist Türkiye’de yakalandı. Eylemler de önlenmiş oldu.

DEAŞ terör örgütünün İran‘a karşı 2022 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu 3 terör saldırısı ile İstanbul Sarıyer‘de bulunan Santa Maria Kilisesi‘ne yönelik silahlı saldırının faillerinden birinin Tacikistan kökenli olması ise dikkat çekti.

TÜRKİYE TEDBİRLERİ ARTIRDI



İsrail karşıtı olan ülkelerde eylem yapmayı seçen DEAŞ’ın Horasan kolunun batının yeni tehdit mekanizması olduğu şüphesi yaptığı eylemlerle de gün yüzüne çıkmış oldu. Türkiye, DEAŞ’ın Horasan koluna katılımın yoğun olduğu ülkelerden gelen yolcuları da mercek altına aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, saha ajanlarıyla DEAŞ’ın Horasan kolunun faaliyetlerini sıkı izlemeye başladı. Öyle ki örgütün gerçekleştirmeye çalıştığı birçok kanlı eylem de engellenmiş oldu.

Bunların başında örgütün yılbaşında hazırlandığı kanlı eylem vardı. Horasan kolunun Fatih Balat’taki Santa Maria Kilisesi ve bir Sinagog’ta eylem yapmayı planladığı bilgisine ulaşan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu bilgiyi Emniyet Genel Müdürlüğü’yle paylaştı.

KOD İSİMDEN YOLA ÇIKILARAK HÜCRE ÇÖKERTİLDİ



Emniyet Birimlerine teröristin sadece kod ismi verilmişti. Emniyete bağlı istihbarat timleri sahaya inip, elde edilen verilere göre eylem yapacak kişinin E.Y. isimli Iraklı üyesi olduğunu belirledi.

E.Y. isimli DEAŞ üyesinin Balat’ta eylem yapabilmek için hem Meryem Ana Kilisesi’ni hem de Sinagog’da keşif faaliyeti gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından 9 ilde yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

https://www.sabah.com.tr/galeri/gundem/iran-saldirisi-ile-sariyer-kilise-saldirisi-ayni-hucreden-sabah-cok-onemli-istihbarat-raporuna-ulasti/8