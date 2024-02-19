Ermeni çetelerinin zulmüne uğrayanların yaşadığı acılar 106 yıl sonra yeniden gözler önüne serildi

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Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi organizasyonuyla Bayburt Valiliği Dede Korkut Şehir Müzesi’nde 21 Şubat konulu video gösterimi ve sergi düzenlendi.

Sergide, kurtuluş kutlamalarında çekilen eski fotoğraflar ile Bayburt’un yer aldığı en eski fotoğraflar sergilendi.

Sergiyi gezen Bayburt Valisi ve il protokol üyeleri, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’den sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi aldılar.

Serginin gezilmesinin ardından Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi izlendi. Başkan Pekmezci’nin seslendirdiği sinevizyon gösteriminde, Ermeni mezalimini yaşayan dönemin yaşça büyük insanlarının röportajlarına yer verildi. O yıllarda Kültür ve Turizm Müdürü olan Başkan Pekmezci’nin yaptığı röportajlar, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Ermeni zulmüne maruz kalan Bayburtlu vatandaşların yaşadıklarının anlatıldığı sinevizyonda, Ermeni çetelerinin Türk Müslümanlara kadın, çocuk, yaşlı demeden yaptığı zulümler bir kez daha gözler önüne serildi.



“Allah bir daha böylesi acılar yaşatmasın, Allah ülkemizi her türlü beladan korusun” diyerek konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, “Bu hafta Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Cumartesi günü Kop Dağı’nda Şühedaya Saygı Yürüyüşüyle beraber başlayan programımız hafta boyunca titizlikle sürdürülecek. Bugün burada Dede Korkut Müzesi’nde tarihimizi, işgali ve bugünü anlatan fotoğraf sergisinin akabininde belediyemiz tarafından hazırlanan video gösterimini izledik. İşgal yıllarını yaşayan büyüklerimizin anlattıkları arşivlere baktığımızda, yazılı ve sözlü kaynakları izlediğimizde bu vatan çok kolay elde edilmemiştir. Şühedanın kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla, kadınların-çocukların gayretleriyle bu memleket, bu millet Türkiye Cumhuriyeti tek vücut olarak, vatan olmaya devam etmektedir. Bu tür mezalimleri, işgalleri, tarihimizdeki acı hatıraları bugüne taşıyan ve bunları arşiv haline getirerek, gelecek nesillere aktaran herkese teşekkür ediyorum. Bayburt özelinde Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Gayet anlamlı ve etkili bir gösterim, sergi oldu. Cenab-ı Allah bir daha bu memlekete mezalim, işgal, zulüm ve acı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.



Vatan için can veren şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Başkan Pekmezci ise konuşmasında şunları söyledi: “Bundan 106 yıl önce bu memleket önce Rus işgalini ardından da Ermeni mezalimini yaşamıştır. Bizim bütün amacımız, bizden önce yaşananları gelecek kuşaklara tarihi vesikalarla ve yaşayanlarla yaptığımız röportajlarla gelecek nesile bu acıları, bu acı tabloları aktarmaktır. Bizden öncekilerin görüp, bizim göremediğimiz Taş Mağazaları’nda çocukluk yıllarımızda şahit olduğumuz o acı tabloyu bugün yeniden yaşadık. Bizden sonrakiler o tabloları göremediler çünkü taş mağazaları diye bir şey kalmamıştı. Bayburt Belediyesi söz konusu alanın, ismini Unutulmaz Caddesi olarak koydu, çünkü gelecek kuşakların orada yaşananları unutulmaması istendi. Bayburt, Ermeni mezaliminden en çok acı çeken şehirlerden biridir. Bayburt ve Erzurum özellikle Rusların ilk etapta işgaline uğrayan şehirlerdir. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları, 1916-1918 Rus işgali ve Ermeni mezalimi Bayburt’ta çok büyük yaralar açmıştır. Allah bize tekrar böylesi acılar yaşatmasın. Gelecek kuşaklarımız da bu yaşananları unutmasın istiyoruz. Bugün 106’ncı yılını kutladığımız kurtuluş şölenleriyle birlikte inşallah 21 Şubat’ta kurtuluş bayramımızı kutlayacağız. Bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum.”

https://www.iha.com.tr/bayburt-haberleri/ermeni-cetelerinin-zulmune-ugrayanlarin-yasadigi-acilar-106-yil-sonra-yeniden-gozler-onune-serildi-59273903



