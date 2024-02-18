Vaşington, Gazze’de Ateşkes Çağrısı Yapan Karar Taslağını Daha Da Engellemekle Tehdit Ediyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

NEY YORK 18 ŞUBAT 2023 (SANA) – ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde “Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes ve Filistinlilere hızla insani yardım gönderilmesi” çağrısında bulunan yeni karar taslağını imha etme tehdidinde bulundu. Agence France-Presse, ABD’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’in yaptığı açıklamada, “ABD’nin, karar taslağı metni üzerinde oylamayı desteklemiyor” dediğini aktardı. Cezayir, Uluslararası Adalet Divanı’nın geçen ayın sonunda İsrail işgaline Gazze’de herhangi bir soykırım eylemini engelleme çağrısında bulunan kararının ardından önümüzdeki Salı günü yeni karar taslağının oylanmasını talep etmişti. SANA Share this: Facebook

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