Özel okullar yönetmeliği değişti, “milli ve kültürel değerler” şartı getirildi

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğiyle özel okullarda “milli ve kültürel değerlere aykırı”, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlayamayacak etkinlikler yapılamayacak.

GerçekGündem haber sitesine göre değişiklikle, Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya kutlamaları da yasaklandı. Bu yasağın “özel okul” tabelasıyla faaliyet gösteren azınlık okullarını kapsayıp kapsamadığı konusunda bir ifade yok.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre , ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı “sosyal etkinlik ve gelişim merkezi” adıyla yeni bir kurum türü tanımlandı.

Özel öğretim kurumlarının açılışı, devri ve nakli gibi iş ve işlemlerinde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesiyle ilgili değişikliğe gidildi. Söz konusu belgelerin temin edilmesine yönelik güçlük göz önüne alınarak bu işlemlerde “bina tapu senedi” yerine “tapu senedi” istenecek ve yapı kullanım izninin aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

Kısmen veya tamamen Hazine ve özel bütçeli idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde özel öğretim kurumu açılmasına imkan tanındı.

Düzenlemeyle ayrıca Türk programı uygulayanlar hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullandıkları her türlü öğretim materyalinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması gerekecek.

Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda ‘milli ve kültürel değerlere aykırı’, ‘öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin’ yapılamayacağı hüküm altına alındı.

Agos