Küba, Filistinlilere Karşı Devam Eden İsrail Suçlarına Uluslararası Sessizliği Kınadı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HAVANA 16 ŞUBAT 2024 (SANA) – Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Anayansi Rodriguez, İsrail’in Filistin halkına karşı devam eden suçlarına ilişkin uluslararası sessizliği kınayarak, bu sessizliğin, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere güçlerin ve devletlerin İsrail işgalinin uygulamaları ve suç eylemleriyle suç ortaklığına işaret ettiğinin vurguladı.

Küba ve yabancı medyaya yaptığı basın açıklamalarında Rodriguez, Vaşington’un uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu bir uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin görevlerini engellediğini kınadı. İsrail’in Gazze’ye saldırısını durdurma kararına karşı veto kullanarak, Konseyin demokratik olmadığını belirtti.

Kübalı yetkili, ülkesinin Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail soykırımı ve Filistin halkına yönelik katliamlar konusundaki oturumlarının 19-26 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan istişari görüşüne katılacağını açıkladı.

Rodriguez, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dayanan, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kuran ve Filistinli mültecilerin geri dönüş haklarının garanti altına alan, Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözümün ertelenemeyeceğini vurguladı.

Küba Bakan Yardımcısı, Uluslararası Adalet Divanı’nın, kararlarıyla uluslararası adalet ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya çağrılacağını açıklayarak, Filistin halkının onlarca yıldır tanık olduğu soykırımdan İsrail ve suç ortaklarının mevcut uluslararası hukuka göre sorumlu ilan edilmesi gerektiğine işaret etti.

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