Karabağ’da tek başına yaşayan Ermeni Pandora Mkrtchyan akrabalarına telefon açtı

Harutyunagomer adlı köyünden olan Pandora Mkrtchyan, Artsakh’ta (Karabağ) kalan yirmi kadar Ermeni’den biridir. 74 yaşındaki kadın doğduğu köyde yalnız yaşıyor.

Akrabaları, onu birkaç gün önce Azerbaycan medyası tarafından yayınlanan fotoğraflarda gördüler. Kızıl Haç çalışanları kadına ziyarette bulunarak insani yardım sağladılar.

Harutyunagomer köyünün muhtarı Henrik Sargsyan, MediaHub ile yaptığı görüşmede Pandora’nın kendi isteğiyle köyde kaldığını belirtti. Dün kadın, Ermenistan’a sığınmış olan akrabalarını aradı.

“Soyadını taşıyan akrabaları, Kızıl Haç çalışanları aracılığıyla Pandora’yı Ermenistan’a taşınmaya ikna etmeye çalıştılar, ancak o, “Burada doğdum, burada öleceğim, tüm akrabalarım köyde” diyerek mezarları kastetti,” dedi Sargsyan.

Ayrıca, Pandora’nın yeterli gıda ve ilaç tedariğe sahip olduğunu bildirdi. Telefon görüşmesinde, köy evlerinin olduğu gibi durduğunu, sadece yağmalandığını, köy merkezindeki anıtını da ziyaret edemediğinden dolayı vandallığa maruz kalıp kalmam hakkında bilgisi olmadığını iletti.

Hatırlanacağı üzere, Artsakh vatandaşlarının zorla sınır dışı edilmesinin ardından Harutyunagomer’de kendi isteğiyle kalan 4 kişi kaldı. Daha sonra üç yaşlı adamı Kızıl Haç’ın yardımıyla Ermenistan’a taşındı. 74 yaşındaki Pandora Mkrtchyan gelmedi. Ayrıca, zihinsel sağlık sorunları da var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/16/Karabağ-Ermeni/268301