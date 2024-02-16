İran ve Ermenistan ticaret cirosunu 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Ermenistan ve İran düzenlenen 18. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu oturum aralarında 19 alanda işbirliği belgesi imzaladı.

İRNA’nın haberine göre İran ile Ermenistan arasındaki 18. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun kapanış töreni bu sabah Tahran’da, İran Strateji ve Bütçe Başkanı Davud Manzur ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende iki ülke, 21 bölüm ve 19 alanda 18. Ekonomik İşbirliği Komisyonu belgesini imzaladı. İran ve Ermenistan ticaret cirosunu 3 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı.

Oturum sırasında İran Gıda ve İlaç İdaresi Başkanı Haydar Muhammedi, İran ilaçlarını Ermenistan’a ihraç etmeye hazır olduğunu duyurdu. Ona göre İran, ilaç ve farmasötik ekipman üretiminde kendi kendine yeterli.

Ermenistan Sağlık Bakan Yardımcısı Lena Nanushyan da İran’ın ilaç ve tıbbi malzeme üretimi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

“Ermenistan, sağlık turizmi, ilaç sigortası ve sağlık alanlarında İran’la işbirliğini takdirle karşılıyor” dedi.

İran ve Ermenistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun 18’inci toplantısı Tahran’da Strateji ve Bütçe Teşkilatı ev sahipliğinde iki ülkenin bakan yardımcıları ve yürütme organlarından oluşan heyetlerin katılımıyla başlamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI