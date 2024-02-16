Ermenistan’dan Azerbaycan’a sınır belirleme sürecini hızlandırma teklifi

Ermenistan, 6 Ekim 2022 tarihli Prag anlaşmasına dayanarak Azerbaycan’a sınır belirleme sürecini hızlandırmasını teklif ediyor ve Ermenistan’In hazırlığını bir kez daha teyit ediyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 15 Şubat’taki Kabine toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili açıklama yaptı.

Bununla bağlantılı olarak, 6 Ekim 2022’de Prag’da Azerbaycan ve Ermenistan’ın 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu’na dayanarak birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdıkları ve Almatı Deklarasyonu’nun sınır belirleme sürecinin siyasi temeli olacağı konusunda yazılı olarak mutabakata vardıklarını hatırlatmayı gerekli görüyoruz.

Azerbaycan’a bu anlaşma temelinde sınır belirleme sürecini hızlandırmasını teklif ediyoruz ve Ermenistan’ın hazırlığını bir kez daha teyit ediyoruz.”

15 Şubat’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kabine toplantısında Azerbaycan’ın saldırgan eylemlerine değindi. Başbakan, Ermenistan’ın anklavı olmayan 31 köyünün hayati alanlarının Azerbaycan işgali altında olduğunu vurguladı. Paşinyan, Azerbaycan’ın, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesine ilişkin önerilen seçeneklerden mümkün olan her şekilde kaçındığını belirtti. Başbakana göre bunun nedeni, Azerbaycan’ın sınırın bazı bölgelerinde, bunu Ermenistan’a karşı topyekün bir savaşa dönüştürme ihtimaliyle askeri operasyon başlatma niyeti olabilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/16/Ermenistan-Azerbaycan-sınır-belirleme/268249