ERMENİSTAN CUMHURİYETİ YENİ DAİMİ TEMSİLCİSİNİN İLK ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 16 Şubat 2024, Cuma akşamı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT) Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcilsi Nayiri Bedrosyan’ın ziyaretini kabul etti. Değerli konuğa asistanı Anahit Çalikyan eşlik etti. Görüşmede Rahip Hovagim Seropyan da hazır bulundu.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine yeni atanan Bedrosyan, Patrikhane’yi ilk kez resmen ziyaret ederek kendisini Patrik Hazretleri’ne tanıtmak istediğini söyledi. Ermenistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II Hazretleri’nin selamlarını getirmekten onur duyduğunu söyledi. Böyle bir ruhani merkezin çatısı altında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Görev süresi boyunca Temsilcilik ile Patriklik Makamı arasındaki ilişkilerin gelişeceğini umduğunu ifade etti.

Ruhani Önderimiz öncelikle yeni atanan temsilci Nayiri Bedrosyan ve Anahit Çalikyan’a başarılar ve iyi bir görev süresi diledi. Şehrimizde verimli hizmetlerde bulunarak, anılar biriktirerek, bu şehre anılar bırakacaklarından umutlu olduğunu ifade etti. Patrik Hazretleri daha sonra Türkiye Ermeni cemaatinin tarihi ve mevcut durumu hakkında bilgiler aktardı.

Değerli konuk, ziyaretin anısına Patrik Hazretleri’ne bir hediye takdim etti. Ruhani Önderimiz de kaleme aldığı tarihi romanı “Yergu Ukhdavor”u (İki Kutlu Yolcu) konuklarına hediye etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcilsi Nayiri Bedrosyan teşekkür ederek Patrikhane’den ayrıldı.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad