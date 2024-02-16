Ermeni efsanevi istihbaratçı Gevorg Vardanyan doğumunun 100. yılında anılıyor

17 Şubat’ta, Sovyetler Birliği’nin Moskova’da efsanevi Ermeni istihbaratçı Gevorg Vardanyan’ın doğumunun 100. yılında Moskova’daki Zafer Müzesi’nde anma töreni düzenlenecek.

Müzenin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Dış İstihbarat Servisi ve “Rusya’ya Hizmet Ediyorum” vakfının girişimiyle düzenleniyor.

Etkinlikte Gevorg Vardanyan’ın birkaç yeni portresi, efsanevi istihbaratçı ile ilgili filmler, kitaplar ve belgeler konuklara sunulacak.

Etkinliğe Rusya Halk Sanatçısı Nikas Safronov, istihbarat tarihçisi, yazar Nikolay Dolgopolov ve diğerleri davet edildi.

ERMENİ HABER AJANSI