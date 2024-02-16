Ermeni Cemaati adına avukat Simon Çekem’in hukuk zaferi

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’nın geçtiğimiz yıl yapılan yönetim kurulu seçimleri iptal oldu.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı yönetim kurulu seçimlerinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından atanan seçim tertip kurulunun aldığı kararlar ve yönetime seçilen 11 asil 6 yedek üyeye ilişkin seçimi Ermeni Cemaatinin önde gelen isimlerinden avukat Simon Çekem’in itirazı üzerine mahkeme iptal etti.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı ve avukat Simon Çekem, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü’ne 16 Şubat 2023 tarihindehukuka aykırı karar alarak bölge müdürlüğünce oluştururlan seçim tertip heyetini işlemlerinin ertelenmesi için dava açtı.

İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı seçimlerin 25 Aralık 2022’de yapılmasına karar verdi. Kilise yönetimi, yönetim kurulunun 9 asil ve 5 yedek üyeden olacağı ile seçmen listesinin ve seçim tertip heyeti üyelerinin listesini gösterir yönetmelik esas ve kurallarına uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu kararına sundu.

Seçim Tertip Heyeti, yönetmelik esasları doğrultusunda görevine başlayarak, hazırlanan seçim listeleri ve seçim esas ve kuralları, yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda ilanlar verilip ilan etti.

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün isteği doğrultusunda Eyüp Surp Yeğya Ermeni Kilisesine sandık konulması talebi kabul edildi. Ancak Kilise Yönetim Kurulu, kilisenin tamiratta olması nedeniyle sandık kurulmasının mümkün olmadığını bildirdi.

SEÇİM TERTİP HEYETİ BAŞKANI SALDIRIYA UĞRADI

Seçim Tertip Heyeti Başkan Avedis Çakmak`ı saldırıya uğraması sonucu seçim sandıklarının konulacağı yer konusunda can güvenliği endişesi yaşandı.

Cemaatin yönetmelik esaslarma göre atanan Seçim Tertip Heyeti azledilmediği için Yönetim Kurulu Yeni Seçim Heyetininbelirlenmesi beklenirken Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünce, Yönetmelik Esas ve Kurallarına aykırı olarak tamamıyla mevcut Yönetim Kuruluna muhalif olan kişilerden oluşan Seçim Tertip Heyeti oluşturuldu.

Bunun üzerine Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı ve avukat Simon Çekem kendi adlarına ayrı ayrı Vakıf Müdürlüğünce seçilen yeni Seçim Tertip Heyeti ve aldığı kararların iptali, için dava açtı İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada, “Yönetmeliğin 10. maddesi ve diğer ilgili maddelerinde Seçim Tertip Heyetinin tespiti ve atanması çok açık ve anlaşılır şekilde Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir denmis olmasma rağmen hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu atama, yönetmeliğe ve yasalarımıza aykındır. Bölge müdürlüğünce bu atamanın yapılması mümkün değildir” dendi.

VAKIFLARDAN YENİ SEÇİM TERTİP KURULU

Avukat Simon Çekem ise dava dilekçesinde yasal dayanaktan yoksun, yönetmelik hükümlerine aykırı atanan yetkisiz seçim tertip heyetinin birtakım çevrelerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlendiğini ileri sürerek, “Yeni heyet tarafsızlığını yitirir şekilde, mevcut Yönetim Kurulu ve bazı adaylardan intikam alacak şekilde yasal olmayan, yönetmeliğe aykırı kararlar vermekle kalmayıp yetkilerini aşarak görevini de kötüye kullanmaktadır” dedi.

ÇARŞAF LİSTE YERİNE BLOK LİSTE

Dilekçede yeni seçim tertip heyetinin daha önceki seçimlerde uygulanan çarşaf liste kararından vazgeçerek, halkın demokratik hakkını kullanarak seçilme hakkını engelleyerek intikam almak için Blok liste kararı aldığını ileri sürdü.

HUKUK DIŞI İŞLEMLER

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı yönetiminin aldığı 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşan kararı yeni seçim heyetinin görmezden gelerek yasalara aykırı olarak 11 yedek ve 6 asil üyeye çıkardığının yer aldığı listenin hukuk dışı olduğunu dilekçesinde belirten avukat Simon Çekem, Vakıflat tarafından oluşturulan seçim tertip heyeti işlemlerinin iptalini istedi.

SEÇİMİN İPTALİNE KARAR VERDİ

Süren yargılamada Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı davadan feragat etti. Ancak avukat Simon Çekem kendi adına açtığı davayı sürdürdü. Mahkeme Simon Çekem’i haklı bularak “éDavalı idare (Vakıflar Bölge Müdürlüğü) oluşturulan Seçim Tertip Heyetine yargılamada Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı yönetim kurulunun 11 asil ve 6 yedek üye seçiminin yapılması yönünde verdiği yetki ve bu yetkiye binaen 12 Mart 2023’te yapılan Vakıf Yönetim Kurulu seçiminin iptaline karar verdi.

https://www.medyaradar.com/emeklinin-bayram-ikramiyesi-belli-oldu-haberi-2159409