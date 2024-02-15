Yunanistan’dan tarihi adım: Eşcinsel evliliğe izin veren tasarı onaylandı

Artı Gerçek – Yunanistan parlamentosu eşcinsel evliliklere izin veren bir yasa tasarısını onaylayarak tarihi bir karar imza attı. Karar tezahüratla karşılandı, Atina’da vatandaşlar kutlama için sokağa çıktı.

Tasarının lehinde düzenlenen mitinge katılan 40 yaşındaki tarihçi Nikos Nikolaidis, “Bu insan hakları açısından çok önemli bir adım, eşitlik için çok önemli bir adım ve Yunan toplumu için çok önemli bir adım” dedi.

176 MİLLETVEKİLİ ‘EVET’ DEDİ

Reuters’ta yer alan habere göre, tasarı, 300 sandalyeli parlamentoda 176 milletvekili tarafından onaylandı ve resmi hükümet gazetesinde yayınlandığında yasalaşacak.

Yasayla eşcinsel çiftler evlenebilecek ve çocuk evlat edinebilecek.

LGBT topluluğun onlarca yıldır yürüttüğü mücadelenin ardından bugün (15 Şubat) yasanın onaylandığı Yunanistan, eşcinsel evliliğe izin veren ilk Ortadoks Hristiyan ülkelerden biri.

Tasarı LGBT bireylere taşıyıcı gebelik izni vermiyor ancak yurt dışında bu yöntemle doğmuş çocukları tanıyor. (Kaynak)

Yunanistan’da tarihi gün: Eşcinsel evliliği oylanıyor

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