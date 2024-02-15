Ermeni halterci Gor Sahakyan, 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu

Ermenistan Halter Takımı üyesi Gor Sahakyan, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 67 kiloda sahneye çıkan Sahakyan, koparmada 140 kilo kaldırarak küçük bronz madalya sahibi oldu.
Silkme kategorisinde 171 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Şampiyon sporcu toplamda 311 kilo ile Avrupa şampiyonasında kürsünün en üst basamağında yer aldı.
Daha önce Ermenistan Kadın Milli Takımının üyesi 55 kg kategorisinde Alexandra Grigoryan, Avrupa Şampiyonu olmuştu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/15/Ermeni-halterci-Gor-Sahakyan-Avrupa-Şampiyonu/268137
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