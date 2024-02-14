İtimat Büro faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Patrik Maşalyan’ın ERVAB’a (Ermeni Vakıflar Birliği) “İncelensin” talimatı verdiği İtimat Büro’nun yöneticisi Narod Mürzoğlu bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

“Son bir kaç gündür meydana gelen manipülatif ve saldırgan tutumlar sonucunda, hizmet tabanlı bir çalışma olan İtimat Büro faaliyetlerini, 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle durdurma kararı aldığımı kamuoyuna bildiririm. ERVAB başkanı Sn. Bedros Şirinoğlu, ERVAB Mali Komisyon başkanı Sn. Herman Gürciyan ile varılan uzlaşıya göre, eşim Peder Şirvan Mürzyan’ın yakın zamanda gerçekleşecek organ nakli sürecini de gözönünde bulundurarak, sürecin hatasız ilerlemesi için toplanan bağışların 60 gün sonra hak sahiplerine ulaştırılmasına karar verilmiştir. Patrik Hazretleri de bu konuda bilgilendirilmiştir. 2016 yılından itibaren dönemin Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve Mali Komisyon Başkanı Bedros Marzıvan tarafından getirilen teklifle bu güne kadar resmi ve vicdani hiçbir sorun olmadan yürüttüğüm bu hizmeti, sosyal medya üzerinden veya kamuya açık alanlarda herhangi bir ispat ve dayanak olmadan gerçek dışı beyanlar ile şahsi hesapları için lekelemeye çalışan şahıslara karşı da, hukuki mücadele hakkımı saklı tuttuğumu belirtmek isterim.”

İtimat Büro cenazelerde yapılan bağışları, kurumlara iletmekle sorumlu. Büro için Patrik Maşalyan faaliyetlerinin gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29827/itimat-buro-faaliyetlerini-durdurma-karari-aldi