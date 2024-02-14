Ermenistan’lı güreşçi Malkhas Amoyan, Türk rakibini mağlup ederek üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu (VİDEO)

Ermenistan Güreş Milli Takımından Malkhas Amoyan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda üçüncü kez altın madalya kazandı.

77 kiloda mindere çıkan Malkhas Amoyan, finalde Türk rakibi Emre Başar ile karşı karşıya geldi. Amoyan, 7-0’lık skorla galip gelerek üçüncü kez Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Malkhas Amoyan, 2022 ve 2023 yıllarında da Avrupa Şampiyonu olmuştu. Ayrıca, 2021 yılında dünya şampiyonu ünvanını da elde etmişti. 33 yaşında olan Amoyan, Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etme hakkını kazandı.

Hatırlanacağı üzere, 55 kioda Ermenistan’ı temsil eden Manvel Khachatryan, bronz madalya kazandı.

Olimpiyat altın madalyalı güreşçi Artur Aleksanyan ise 14 Şubat’ta Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya için mücadele edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/14/Ermenistan-güreşçi-Malkhas-Amoyan-Türk-Avrupa-şampiyonu/268025