Ermenistan vatandaşları İçin AB Vizesinin serbestleştirilmesi konusunda yakında diyalog başlıyor

Yakın gelecekte Avrupa Birliği ve Ermenistan arasında, Ermenistan vatandaşları için AB vize rejiminin serbestleştirilmesi konusunda bir diyalog gerçekleşecek. Bu konuda Ermenistan Dışişleri Bakanı ile birlikte düzenlenen basın toplantısında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell açıklamalarda bulundu.

“Ermenistan’da vize rejiminin serbestleştirilmesi konusunda büyük bir ilgi olduğunu görüyorum. Bu konuda yakında diyalog olacak,” dedi Borrell.

Ayrıca, Ermenistan’ın Karadeniz Elektrik Kablosu projesine katılımını desteklemek istediklerini belirtti. “Bu, dünyaya fayda sağlayabilecek güçlü bir potansiyele sahip bir girişim,” diye ekledi Borrell.

Onun ifadesine göre, Avrupa Birliği ile Ermenistan arasındaki ilişkiler şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sağlam.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/14/Ermenistan-Vatandaşları-AB-Vizesi/268059