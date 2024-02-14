Ayvazovski’nin 100 milyon ruble değerinde olduğu tahmin edilen tablosu açık artırmaya çıkacak

Dünyaca ünlü Ermeni deniz ressamı, koleksiyoncu ve hayırsever Hovhannes Ayvazovski’nin “Mehtaplı Gece” adlı tablosu, 18 Şubat’ta Moskova müzayede evinde açık artırmaya çıkacak.

“Ria Novosti”ye göre uzmanlar Ayvazovski’nin tablosunun 100 milyon ruble olduğunu tahmin ediyor.

Hovhannes Ayvazyan (29 Temmuz 1817 – 2 Mayıs 1900), denizcilik sanatı üzerine yoğunlaşan Ermeni asıllı Rus romantik ressam. Ovanes Ayvazyan ismiyle vaftiz edilen İvan, Kırım yarımadasının güneydoğu kıyısında yer alan liman şehri Feodosia’da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve hayatının çoğunluğunu orada geçirdi.

Sankt-Peterburg’daki İmparatorluk Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldıktan sonra 1840’ların başında Avrupa’ya gitti ve kısa bir süre İtalya’da yaşadı. Daha sonra Rusya’ya döndü ve Rusya Deniz Kuvvetleri’nin baş ressamlığına atandı. Ayvazovski’nin Rus İmparatorluğu’nun elit asker ve politikacılarla arası sıkıydı ve sıklıkla askerî manevralara katılırdı. Anton Çehov tarafından popülerleştirilen “Ayvazovski’nin fırçasına layık” sözü Rusya’da güzel bir şeyi anlatmak için kullanılmaya başlandı. 21. yüzyılda da popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Zamanının en önemli Rus sanatçılarından biri olan Ayvazovski, Rus İmparatorluğu dışında da popülerdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da çok sayıda kişisel sergi açtı. Yaklaşık 60 yıllık kariyeri boyunca 6.000’e yakın resim yapmıştır ve bu onu zamanının en üretken sanatçılarından biri konumuna koymuştur. Eserlerinin büyük çoğunluğunu deniz manzaları, genellikle savaş alanı tasvirleriyle, Ermeni temaları ve portreler oluşturuyor. Ayvazovski’nin eserlerinin çoğu Rusya, Ukrayna ve Ermenistan’daki müzelerde ve özel koleksiyonlarda tutuluyor.

Ayvazovski İstanbul’a birçok defa Osmanlı sultanlarının davetiyle gelmiş 200’den fazla İstanbul tablosu yapmıştır.

“Ermeni asıllı Rus” ressam, padişahlar tarafından liyakat madalyalarıyla onurlandırılmıştır. 1894-1895 Sultan Abdülhamid döneminde Osmanlı’da Ermenilere katliamlar yapıldığında, Ayvazovski olup bitenden çok etkilendi.1915 Soykırımı’nın gölgesinde kalsa da, Ermenilere yönelik 1894-96 Katliamları, Osmanlı’daki Ermeni varlığına vurulan en büyük darbelerden biriydi. 1894’te Sason’da, 1895’te Trabzon’dan başlayarak tüm Orta ve Doğu Anadolu vilayetlerine, Halep ve Kilikya’ya yayılan, 1896’da ise Van, Eğin ve İstanbul’da yapılan bu katliamlardan sonra, 80 yaşındaki ressam, Osmanlı padişahları tarafından verilen madalyalarını önce köpeğinin boynuna bağlayıp doğduğu şehir Kırım Thedosia’daki (Kefe) Türk tüccarların mahallesine gitti, orada herkesin gözüne madalyaları sokarcasına yaptığı yürüyüşten sonra, Ayvazovski, köpeği ile birlikte deniz kenarına gidip madalyaları denize attı. Ertesi gün, Osmanlı Konsolosu ile buluşan ressam, “Madalyaların hepsini denize attım, bak kurdeleleri burada, al bunları Padişah’a götür, isterse o da benim resimlerimi denize atsın, umurumda bile değil” dedi.

Ressam, ilerleyen günlerde ‘Trabzon’daki Ermeni Katliamı’, ‘Gecedeki Yalnız Gemi’ ve ‘Marmara Denizi’nde Trajedi’ eserlerini yaptı. Ayvazovski’nin o yıllarda Batı Ermenistan’dan Theodosia’ya kaçan çok sayıda Ermeni’ye de yardım ettiği biliniyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/14/Ayvazovski-tablosu-satışa-sunulacak/268117