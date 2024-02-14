19 yaşındaki Ermeni halterci Aleksandra Grigoryan Avrupa Şampiyonu oldu

Ermenistan Kadın Halter Milli Takımı üyeleri İzabella Yaylyan ve Aleksandra Grigoryan, Paris Olimpiyat Oyunları için sıralama yapan Avrupa Şampiyonası’nda yarışmalara başladı.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 55 kiloda İzabella Yaylyan koparmada 8, silkmede 100, toplamda ise 180 kiloluk dereceleriyle 7’inci oldu.
Ermenistan Milli Takımından Aleksandra Grigoryan, koparmada 81, silkmede 115, toplamda 196 kiloluk dereceleriyle Avrupa Şampiyonu oldu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/14/Ermeni-halterci-Aleksandra-Grigoryan-Avrupa-Şampiyonu/268033
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