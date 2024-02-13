Paşinyan’dan AB ve NATO mesajları

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Ermenistan, AB’ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin AB’ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Paşinyan, İngiliz The Telegraph gazetesine verdiği röportajında, gündeme dair soruları yanıtladı. Gelecekte NATO üyeliğini düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Paşinyan, “ABD, Fransa, Hindistan ya da AB ile güvenlik ilişkilerimiz doğal olarak Rusya’ya karşı değil ancak geçmişte sahip olduğumuz güvenlik ilişkileri güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamıyor” ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı, son dönemde en önemli konunun Gürcistan’ın AB’ye aday ülke statüsü kazanması olduğuna, göreve gelmesinden önce ülkesinin Birlik ile Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması imzaladığına, anlaşmanın uygulama safhası kapsamında ilişkileri derinleştirdiklerine dikkati çekerek, “Ermenistan, AB’ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır” ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

https://www.evrensel.net/haber/510553/pasinyandan-ab-ve-nato-mesajlari