Kilisede asgari ücretle çalışıyor

ABD’deki konforlu hayatı bırakarak Kilise’de asgari ücretle çalıştığını belirten Bostancı, “Ailemle birlikte Dünya’nın mutlu insanıyım” dedi.

Hüseyin KAÇAR

Türkiye’ye kesin dönüş yapan Ermeni Udi sanatçısı Yervant Bostancı, bin dolar emekli maaşını istemedi. Bostancı, Diyarbakır Sur ilçesinde bir süre önce onarılan ve ibadete yeniden açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde asgari ücretle çalışmaya başladı.

ABD’den Türkiye’ye kesin dönüş yaparak Diyarbakır’a yerleşen Ermeni Udi sanatçı 69 yaşındaki evli bir çocuk babası Yervant Bostancı tarihi kilisede asgari ücretle çalışmaya başladı. SABAH’a konuşan Bostancı, “Buraların havasını solumak, yaşamak en iyi konforlu hayattan daha iyidir” dedi.

Türkiye’ye döndükten sonra Devlet Türk Müziği Korosu’nda da görev yaptığını belirten Bostancı, “Diyarbakır’da olmaktan çok mutluyum. Bu yeni yılın başında emekli oldum. En düşük emekli maaşı alıyorum. Ben Amerika’da her şeyi bırakıp da geldim. Amerika’da 3 yıl kalsaydım ayda bin dolar emekli maaşı alırdım. Bin dolar da yaklaşık 30 bin Türk lirasına tekabül ediyor. Şu anda Diyarbakır Surp Giragos Klisesi’nde asgari ücretle çalışıyorum. Çok şükür geçinmeye çalışıyoruz. Eşim ve çocuğumla birlikte dünyanın en mutlu insanıyım” ifadelerini kullandı. Diyarbakırlı Yervant Bostancı, dönemim Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in, gayrimüslimlere yaptığı, ‘Yurda Dönün’ çağrısına uyarak 11 yıl önce ailesiyle birlikte ABD’den Türkiye’ye kesin dönüş yaparak memleketi Diyarbakır’a yerleşmişti.

https://www.sabah.com.tr/yasam/kilisede-asgari-ucretle-calisiyor-6824080