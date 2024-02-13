Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Azerbaycan’ın yeni provokasyonu hakkında açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Ermenistan’ın güneybatı cephesinde Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen saldırı ve provokasyon hakkında açıklamada bulundu.



İşte açıklamanın tam metni:

“13 Şubat’ta, Syunik bölgesi, Kapan Belediyesi’nin Nerkin Hand bölgesinde, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin bir kez daha provokasyon ve güç kullanımı, 4 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilgili yetkili makamlarının 12 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Azerbaycan medyası tarafından aynı gün yayınlanan görüntüler ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kapan bölgesindeki sınır muhafızlarının bir Azerbaycan askerini yaraladığı bilgilerinin soruşturulduğu belirtilmesine rağmen, Azerbaycan tarafı 13 Şubat sabahı saldırgan eylemlerde bulundu. Bu durum, Azerbaycan’ın sınırda gerginliği artırmak için bahaneler aradığını göstermektedir.

Bu güç kullanımı eylemleri, son günlerde Azerbaycan’ın askeri ve siyasi liderliği tarafından savaşçı açıklamalardan kaynaklanmıştır, ayrıca son günlerde bilgi ve propaganda hazırlık faaliyetleri de gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan liderliği, Güney Kafkasya’da istikrar ve güvenliği arzulayan tarafların çabalarını baltalamaya sürekli olarak çalışmaktadır ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesini amaçlayan müzakerelerin yeniden başlatılmasına karşı çıkmaktadır.

Azerbaycan’ın askeri provokasyonlara başvurmasını kesinlikle kınıyoruz, durumu istikrarsızlaştıran adımlardan kaçınılmasını ve müzakerelere dönülmesini talep ediyoruz. Bir kez daha, sınır güvenliğini artırmaya yönelik güvenilir önlemlerin uygulanması için daha önce Ermenistan tarafından dile getirilen önerileri teyit ediyoruz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/13/Ermenistan-Dışişleri-Bakanlığı-Azerbaycan/268009