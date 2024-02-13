CHP Adalar Belediye Başkan adayı profesyonel balıkçı

18 yaşında SHP ile adım attığı siyaset hayatına CHP bünyesinde devam eden Akpolat, Adalar CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde yer aldı.

Profesyonel balıkçı olan Akpolat, 3 Yıldız Usta Balıkadam lisansına sahip. Türkiye’nin ilk deniz mercan naklini gerçekleştirecek ekipte bulunması ve birçok su altı organizasyonuna katılması, hem ulusal hem de uluslararası medyanın dikkatini çekti.

Akpolat’ın ayrıca Büyükada’da bir balık restoranı bulunuyor.

https://www.salom.com.tr/haber/130789/chp-adalar-belediye-baskan-adayi-profesyonel-balikci