Azerbaycan’ın açtığı ateş sonucu 4 Ermeni asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

13 Şubat’ta Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nerkin Hand kesimindeki (Ermenistan’ın güneydoğusu) Ermeni mevzilerine açtığı ateş sonucu 4 Ermeni asker şehit oldu, 1 yaralı var.

Ermenistan Savunma Bakanlığı,şehitlerin isimlerini daha sonra yayınlayacağını bildirdi.

Daha önce 13 Şubat günü saat 05.30’dan itibaren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Nerkin Hand kesimindeki Ermeni mevzilerine ateşli silahlarla ateş açması sonucunda ön verilere göre 2 Ermeni asker şehit ve yaralıların olduğunu belirmiştik.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/13/Azerbaycan-Ermeni-asker-şehit-yaralı/267956