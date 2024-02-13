Azerbaycan’ın açtığı ateş sonucu 2 Ermeni asker şehit oldu, yaralılar var

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın güney doğusunda bulunan Nerkin Hand (İç Hand köyü) kesimine açtığı ateş sonucu Ermenistan tarafında ilk verilere göre 2 ölü ve yaralı var.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ek bir açıklama yapacağını duyurdu.

13 Şubat günü saat 05.30’dan itibaren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri Nerkin Hand kesiminde bulunan Ermeni mevzileri yönünde ateşli silahlardan ateş açtı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/13/Azerbaycan-Ermeni-asker-şehit-yaralı/267912