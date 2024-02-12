Bükreş’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Ermeni güreşçi Türk rakibini mağlup etti (VİDEO)

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında grekomen stil 55 kiloda mindere çıkan Ermeni güreşçi Manvel Khachatryan, Türkiye’nin şampiyonu Adem Uzun ile karşılaşarak 13:5 mağlup etti. Ermeni güreşçi Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.

19 yaşındaki Manvel’in kendi yeteneklerine olan inancını kaybetmemesi ve inanılmaz bir geri dönüş yaparak 13:5’lik skorla galip gelmesi dikkat çekici. Türk sporcu geçen yılki Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı.

2024 Paris Olimpiyatları öncesi düzenlenecek son Avrupa Şampiyonası’nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/12/Bükreş-Avrupa-Şampiyonası-Ermeni-güreşçi-Türk-Adem-Uzun/267900