‘Yahudi olacağım’ diyen Arjantin lideri fikir değiştirdi, Papa’ya sarıldı

İsrail ziyaretinde “Yahudi olabilirim” çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken aşırı sağcı Arjantin lideri Javier Milei, Vatikan ziyaretinde daha önce “embesil” dediği Papa’ya sarılarak dua etti.

Arjantin’in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, daha önce “Şeytan’ın yeryüzündeki temsilcisi” dediği Papa Francis’le Vatikan’da bir araya geldi.

Bu hafta İsrail’i ziyaret eden ve “Yahudi olabilirim” çıkışıyla gündem olan Milei, 18. yüzyılda Arjantin’de yoksullara yardım eden Mama Antula’nın azizelik mertebesine yükseltildiği bugünkü törende Arjantinli Papa Francis’le buluştu. St. Peter Baizlikası’nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa’nın önünde diz çökerek Francis’e sarıldı.

Milei’nin yarın Papa ile özel olarak görüşmesi de bekleniyor.

Kendisini “anarko-Kapitalist” olarak niteleyen ve ülkesinde sert kemer sıkma politikalarıyla tepki çeken Arjantin lideri, daha önce Papa Francis’in sosyal adalet politikalarını yerden yere vurmuştu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin kendisini komünizmi desteklemekle suçlaması ve “sosyal adaleti savunan embesil” olarak nitelemesi üzerine Papa Francis, “Seçim kampanyasında bazı şeyler söylenir ama bunlar biraz dikkat çekmek için kullanılan geçici şeyler” demişti.

https://www.sozcu.com.tr/yahudi-olacagim-diyen-arjantin-lideri-fikir-degistirdi-papa-ya-sarildi-p21919