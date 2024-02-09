Ermenistan’dan gönderilen bir insani yardım daha Ukrayna’ya ulaştı

8 Şubat’ta Ukrayna Ulusal Askeri Tıp Merkezi, Ermenistan Hükümeti tarafından sağlanan Ukrayna Ermeniler Birliği’nin genel merkezinden bir insani yardım daha aldı.

Ermenistan’ın Ukrayna Büyükelçiliği’nden edindiğimiz bilgilere göre toplamda yaklaşık 10 ton ilaç bağışlandı.

İnsani yardımların teslim töreninde Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Natalya Kalmykova, Ermenistan’ın Ukrayna Büyükelçisi Vladimir Karapetyan, Ermenistan Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hasmik Sayadyan, Ukrayna Ermenileri Birliği Ofisi Başkanı Davit Mkrtchyan ve Ukrayna Ermeni Diyakosluğu Ruhani Lideri Piskopos Markos Hovhannisyan dahazır bulundu.

Açıklamada, “Daha önceki insani yardım bu yılın 1 Şubat’ında Dnipropetrovsk bölgesindeki askeri hastaneye nakledildi, bir sonraki insani yardım ise Kharkiv’deki hastanelerden birine sağlanacak.” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/09/Ermenistan-insani-yardım-Ukrayna/267765