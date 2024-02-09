Ermenistan’a iltica başvurusu: Türkiye’den kaç kişi başvurdu?

Ermenistan İstatistik Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre 2023 yılında Ermenistan’da 3.658’i BDT ülkeleri vatandaşı ve 266’sı AB ülkeleri vatandaşı olmak üzere 8.761 kişiye ikamet statüsü verildi. 2023’te 7 Türkiye vatandaşı Ermenistan’da mülteci statüsü aldı.

Ayrıca 5073 kişiye geçici, 3274 kişiye kalıcı, 414 kişiye ise özel ikamet statüsü verildi. İkamet statüsü en çok Rusya (3350) ve Hindistan (2035) vatandaşlarına verildi. Rusya’dan 2.137, Hindistan’dan ise 41 kişi daimi ikamet izni aldı.

2023 yılının ikinci yarısında Ermenistan’a 370 farklı ülke vatandaşı iltica başvurusunda bulundu ve bunlardan 193’üne (14 ülke vatandaşı ve vatandaşlığı bilinmeyen bir kişi) mülteci statüsü verildi. Alıcıların 94’ü Ukrayna, 28’i Haiti, 17’si Irak, 16’sı Suriye, 11’i İran, 7’si Türkiye ve 6’sı Yemen vatandaşı.

Sığınmacıların çoğunluğunu Irak (109), Ukrayna (91), İran (57), Mısır (42), Rusya (13) ve Türkiye (9) vatandaşları oluşturdu.

Aynı dönemde 35 kişinin mülteci statüsünün sona erdirilmesi kararı alındı. 187 kişinin 98 sığınma başvurusu ertelendi veya sonlandırıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/09/Ermenistan-iltica-başvurusu-Türkiye/267755