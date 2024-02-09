Ermenistan milli dans büyük ustasını veda etti (Foto, video)

Karabağ (Artsakh) kurtuluş savaşının katılımcılarından, Ermeni milli ve etnik danslar uzmanı, halk arasında çok sevilen sanatçı Gagik Ginosyan hayatını kaybetti.



Gagik Ginosyan uzun yıllardır kendi kurduğu “Karin” (Erzurum’un Ermenice adı) şarkı ve dans grubunu yönetiyordu. Ginosyan aynı zamanda Ermeni kültürünün önemli isimlerindendir.

Onun ölüm gününde, yas gününde bile her yerde milli danslar performans edip halkı coşturan sanatçıya dans ederek veda ettiler.

Onun öğrencileri “Yarkhuşta” oynayarak büyük ustaya son yolculuğa uğurladılar.

Gagik Ginosyan askeri “Yerablur” pantheonunda defnedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/09/Ermenistan-milli-dans/267777