Aziz Alypios Kilisesi ve tarihi serüveni

Antalya’nın tarihi derinliklerinde, zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkıyoruz: Aziz Alypios Kilisesi’nin izinde. 1843 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun kucakladığı bu muhteşem yapı, zamanla mübadele zamanının hüznünü de yaşadı. Ancak restorasyonunun ardından, 2011 yılında tekrar ibadete açılan kilise, Antalya’nın ruhunu taşıyan önemli bir yapıya dönüştü

İnsanlık tarihi, üzerinde yükseldiği yapılarla dolu bir kitap gibi. Bu yapılar, zamanın akışında iz bırakır ve kimi zaman tarihle dans ederler. Antalya’nın sıcak kucaklarında, taşların sessiz tanıklığıyla dolu bir hikaye var: Aziz Alypios Kilisesi.

BİR ZAMANLAR OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA

1843 yılında, Osmanlı’nın kudretli kollarıyla yükselen bu kilise, bir dönemin ihtişamını taşıyordu. Taşların arasına işlenmiş dualar, inançların yankılandığı bir mekân oluşturuyordu. Her moloz taş, inananların dualarının yükseldiği bir merdiven gibiydi.

MÜBADELE ZAMANI

Ancak zamanın akışı, insanoğlunu sürüklediği gibi yapıları da sürükler. 1920’lerin başında gelen mübadele zamanı, kilisenin sessizliğini derinleştirdi. İnsanlar, dualarını bırakıp sırtlarına yükledikleri özlemlerle başka diyarlara doğru yola çıktılar. Kilise, terk edilmişliğin hüznünü yaşarken, taş duvarları sessiz şahitlerdi bu vedalara.

YENİDEN DOĞUŞ

Uzun yıllar sonra, 2007’de bir umut ışığı belirdi. Restorasyonun sesi, taş duvarları titretti ve kilise, yeniden hayata döndü. Moloz taşların arasına işlenmiş dualar, bir kez daha duyulur oldu. Her çekiç vuruşu, geçmişin izlerini yeniden canlandırırken, umut da filizlendi insanların yüreklerinde.

Ve nihayetinde, 2011 yılında, kilise yeniden ibadet için kapılarını açtı. Antalya’nın ruhunu taşıyan bu eski Rum Ortodoks Kilisesi, bir kez daha inananların dualarına ev sahipliği yapmaya başladı. Her bir taş, geçmişin anılarını saklıyordu içinde; her bir pencere, geleceğe doğru açılan bir kapıydı.

KİLİSENİN İÇ DÜNYASI

Dikdörtgen planlı ve tek nefli olan bu yapı, alaturka kiremitli beşik çatısı altında gizemli sırlar barındırıyordu. Duvarlar, ahşap hatıllı moloz taşlarla örülüydü ve zamanın izlerini taşıyordu her bir çatlakta. Kapının iç yüzünde, Yunanca ve Karamanlıca yazılar, geçmişi fısıldıyordu duvarlara. Her bir pencere, bir zamanlar aydınlığa açılan birer göz olmuştu.

Aziz Alypios Kilisesi, zamanın ötesinde bir yolculuğa davet ediyor bizi. Her bir taş, geçmişin anılarını hatırlatıyor ve geleceğe dair umutları yeşertiyor. Antalya’nın topraklarında, tarihle iç içe geçmiş bu kilise, insanlığın ortak hafızasının bir parçasıdır.

MUHABİR: ERENDİZ ÖZKURT/ÖZEL HABER

https://www.antalyaekspres.com.tr/aziz-alypios-kilisesi-ve-tarihi-seruveni