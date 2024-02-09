2027 Frankofoni Spor ve Kültür Oyunları Yerevan’da düzenlenecek

Frankofoni Daimi Konseyi oybirliğiyle Yerevan’a 2027 Frankofoni Spor ve Kültür Oyunlarına ev sahipliği yapma hakkı verilmesine karar verdi.
Ermenistan Başbakanlığı Ofisi Başkanı Arayik Harutyunyan Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Ermenistan’ın başkentinde elliden fazla heyet, dört bine yakın katılımcı bekleniyor.
Hepimiz ülkemizde eşi benzeri görülmemiş bu rekabeti onurla kabul edecek güce sahibiz.”
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/02/09/2027-Frankofoni-Spor-Kültür-Oyunları-Yerevan/267750
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